Niemand in Ostdeutschland dreht so viele Pillen wie Thomas Weigold. Er macht das natürlich nicht selbst und schon gar nicht von Hand. Weigold leitet die deutsche Produktion des Pharmakonzerns Sandoz. Sein größtes Werk steht in Barleben, Sachsen-Anhalt. Jährlich produziert es mehr als zehn Milliarden Tabletten. "Wir haben dort zum Beispiel Medikamente für Brustkrebs. Wir produzieren dort aber auch große Volumina an Medikamenten, die eine ganz breite Schicht in der Bevölkerung benötigt, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Medikamente, Beta-Blocker, Schilddrüsenhormone – also, eine sehr breite Palette, die sehr viel Einfluss auf die Grundversorgung in Deutschland hat."