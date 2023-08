Das Problem ist dabei weniger der entstehende Wasserdampf, obwohl das Wasser in seinem gasförmigen Zustand das potenteste aller Treibhausgase ist. Sein Anteil am gesamten Treibhauseffekt der Atmosphäre beträgt etwa 60 Prozent. Allerdings verhält er sich völlig anders in der Atmosphäre als die Treibhausgase Methan und CO2: Wasserdampf kann sich nur bis zu einer relativen Luftfeuchte von 100 Prozent ansammeln. Danach kondensiert das Gas zu Wassertröpfchen oder Eis und fällt als Regen zur Erde.

In der Regel bleibt das Wasser also nur einige Tage in der Luft, während es bei Methan mehrere Jahre und bei CO2 oft einige Jahrhunderte sind. Der meiste Dampf steigt vor allem aus den Gewässern in die Luft aus, aus Meeren, Seen und Flüssen. Danach folgt die Verdunstung durch die Pflanzen. Dampf aus der Verbrennung von Wasserstoff in bodennahen Schichten würde hier kaum ins Gewicht fallen. "Der Mensch hat keinen Einfluss auf die Wasserdampfkonzentration in der Troposphäre", sagt der Umweltphysiker Justus Notholt von der Universität Bremen.