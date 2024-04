Die mitteldeutsche Wirtschaft meldet indes eine in Weiten Teilen gebesserte Stimmung. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser als im Vormonat und hoben ihre Geschäftserwartungen kräftig an, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo in Dresden mitteilte. Der Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland stieg im Vergleich zum März um 2,1 Punkte auf 92,3 Punkte. Nach dem zweiten Anstieg in Folge deutet sich demnach ein Aufwärtstrend an.