Seit Jahren streiten Verbraucherschützer mit Sparkassen und Volksbanken vor Gericht über Nachzahlungen wegen unwirksamer Zinsklauseln bei Prämiensparverträgen. Jetzt hat der Bundesgerichtshof (BGH) erstmals einen Referenzzins für die Nachberechnung der Zinsen bestätigt. Die Zinsen bei sogenannten Prämiensparverträgen dürfen sich an den Durchschnittsrenditen börsennotierter Bundeswertpapiere orientieren, wie der BGH in Karlsruhe am Dienstag entschied. Er wies damit Forderungen nach noch höheren Zinssätzen von Verbraucherzentralen zurück.