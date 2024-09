Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden stellt sich die Frage, welche Brücken besonders marode sind. Dem MDR liegen die Zustandsnoten der rund 8.000 Brücken in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vor, für die Bund und Land zuständig sind. Das sind fast alle Brücken, die sich an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen bzw. in Sachsen Staatsstraßen befinden. Brücken an Ortsstraßen werden von den Gemeinden verwaltet, ebenso Brücken an Landes- und Bundesstraßen in größeren Städten wie die Carolabrücke in Dresden. Diese Brücken sind daher nicht Teil dieser Auswertung.