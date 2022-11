MDRfragt Fußball-WM in Katar: Mehrheit befürwortet politischen Boykott

Hauptinhalt

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Bereits im Vorfeld wurde viel darüber diskutiert, die WM gilt aufgrund der politischen und sozialen Situation im Land als umstritten. Die Mehrheit der MDRfragt-Teilnehmenden würde es begrüßen, wenn die Politik die WM boykottiert. Einem persönlichen Boykott stimmen jedoch weniger zu. Das zeigt die aktuelle Befragung, an der sich knapp 25.000 Menschen aus ganz Mitteldeutschland beteiligt haben.