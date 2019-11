"Happy Hearts" heißt die außergewöhnliche Tanzgruppe in der estnisch-russischen Grenzstadt Narwa und gehört zum dortigen Kinderzentrum "Matwejka", dem einzigen inklusiven in Estland. Gegründet wurde der vor sieben Jahren von Rita Ternos, nachdem ihr Sohn Matwej mit einer Behinderung auf die Welt kam. Heute ist Matwej 12 und eines der engagiertesten Mitglieder der Tanzgruppe "Happy Hearts".

Der 12-jährige Matwej hat dem Kinderzentrum "Matwejka" seinen Namen gegeben. Er tanzt auch bei den "Happy Hearts", die an internationalen Wettbewerben in Russland teilnehmen.

Der Wettkampf in Russland ist dabei kein Zufall. Narwa liegt zwar in Estland, jedoch sind 95 Prozent der Bevölkerung ethnische Russen. Nun müssen sich die estnischen Kinder gegen Tänzer aus ganz Russland durchsetzen. Die Gruppen sind immer gemischt: Kinder mit und ohne Behinderung. Wer in Sotschi einen Sieg holt, qualifiziert sich für die großen internationalen Wettkämpfe in Moskau.