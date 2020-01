Geht es nach der russisch-orthodoxen Kirche, die sich noch nach dem Julianischen Kalender richtet, ist Neujahr nicht am 1. Januar, sondern am 14. Auch wenn die Russen heute Silvester am 31. Dezember feiern, wird das neue Jahr trotzdem zweimal begrüßt. In der Hinsicht ist Russland für Denis ein zweigeteiltes Land – auf der einen Seite sehr modern, auf der anderen Seite durchaus noch stark traditionell geprägt.

Nur das Ende einer langen Kette von Feiertagen

Eigentlich ist das "starij novij god", also das "alte neue Jahr", das Ende einer Kette von Feiertagen, die in Russland am 31. Dezember beginnt. Zuerst wird Silvester gefeiert, inklusive Geschenken am 1. Januar. Weihnachten kommt erst danach, nämlich am 7. Januar und ist traditionell ein rein kirchliches Fest. Deshalb wird zum neuen Jahr verschenkt.

Seit Denis‘ Familie in Deutschland lebt, hat sich seine Feiertagskette sogar noch verlängert. Für ihn beginnt das Feiern schon am 24. Dezember, zu Heilig Abend. Geschenke gibt es aber trotzdem erst am 1. Januar.

Eine Erbse bedeutet Nachwuchs im neuen Jahr

Altes Neujahr für Faule: Die typischen russischen Salate gibt es auch abgepackt in Supermärkten zu kaufen. Bildrechte: MDR Ein großer Feiertag ist das "alte neue Jahr" nicht mehr, aber viele Russen nutzen es, um die Feiertage offiziell abzuschließen. Auch der Weihnachtsbaum wird erst nach dem 14. Januar abgebaut. Gefeiert wird mit der Familie und Freunden bei einem großen Essen. Traditionell gibt es Feiertagssalate, Kuchen und halbmondförmige Teigtaschen, die Wareniki heißen und vergleichbar mit den polnischen Pirogi sind. Der Gastgeber versteckt verschiedene Kleinigkeiten in den Teigtaschen, die den Gästen das neue Jahr vorhersagen sollen. So steht eine Pfefferschote im Warenik zum Beispiel für ein feuriges Jahr.

Meine Mutter versucht mir seit einigen Jahren eine Erbse unterzujubeln, denn das würde Nachwuchs für die Familie bedeuten, aber ich esse den Warenik einfach nicht. Denis Raytsin