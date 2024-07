Lieber an die türkisfarbene Adria in Kroatien oder an die stahlblaue Ostsee? Seit zwei Jahren lautet die Antwort für tschechische Urlauber immer häufiger: an die Ostsee, und zwar an die polnische. Dieses Jahr erwartet man in ganz Polen bis zu 40.000 tschechische Touristen. Gegenüber dem Vorjahr würde das einem Anstieg von 100 Prozent entsprechen. Die Gründe für diesen neuen Trend fasst Jan Papež vom Verband der tschechischen Reisebüros im Gespräch mit dem MDR zusammen: "Ein Teil der Bevölkerung fährt nicht mehr in Richtung Süden ans Meer, sondern in Richtung Norden, weil es dort nicht so heiß ist. Zweitens hat sich in Polen die touristische Infrastruktur wesentlich verbessert."