Alena Schillerová preist in diesem Facebook-Post die staatlichen Auktionen an - leider waren die Reaktionen nicht wie erhofft. Bildrechte: Facebook/Alena Schillerova

Die tschechische Finanzministerin Alena Schillerová empfiehlt zurzeit einen Blick auf die Resterampe des Staates, eine Art "staatliches ebay": Vielleicht findet sich hier ja noch ein Weihnachtsgeschenk? "Wenn Sie immer noch nicht wissen, was Sie zu Weihnachten verschenken wollen, versuchen Sie es doch mal auf dem staatlichen Auktionsportal nabidkamajetku.cz, das vom Vermögensamt betrieben wird. Sie finden da eine ganze Reihe von Gegenständen und Grundstücken, die dem Staat zugefallen sind und die er nun so effektiv wie möglich loswerden will", schreibt die Finanzministerin auf ihrem Facebook-Profil.