In Russland wird jetzt sehr viel getestet, mittlerweile wahrscheinlich mehr als in Europa. Ich glaube, der jetzige Stand sind fünf Millionen Tests insgesamt. Deswegen ist der Effekt so, dass die Statistik langsam an die Realität heranreicht. Allein die Moskauer Stadtregierung schätzt, dass sich in der Hauptstadt schon jetzt etwa 300.000 Menschen infiziert haben, doppelt so viele wie für ganz Russland derzeit offiziell ausgewiesen werden. Das spricht dafür, dass die Zahlen weiter steigen. Es gab vorher schon die Infiziertenzahlen aber sie erhöhen sich jetzt durch die ganzen Tests. Gleichzeitig waren nicht alle Quarantänemaßnahmen effektiv. Das muss man auch sagen. Zum Beispiel kam es nach der Einführung der elektronischen Passierscheine in Moskau, die eigentlich die Bewegung der Menschen reduzieren sollten, an den Kontrollpunkten zu Menschentrauben. Viele haben sich da bestimmt auch gegenseitig angesteckt. Diese Kontrollen wurden erst nachträglich automatisiert.

Maxim Kireev