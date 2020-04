Neben der miserablen Wirtschaftslage und seinem wackeligen Machtapparat könnte Selenskyj vor allem der Dauerkonflikt in der Ostukraine zum Verhängnis werden. Anfangs konnte er durchaus Erfolge vorweisen. So fanden nach einer längeren Pause wieder Gefangenenaustausche mit den prorussischen Separatisten statten. Und an einigen Stellen wurde die Front in der Tat zurückgebaut, wie es der Friedensvertrag von Minsk seit Jahren verlangt.