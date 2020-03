Polen: Nachbarschaftshilfe wegen Corona

"Liebe ältere Nachbarn! Wenn Sie wegen des Koronavirus nicht das Haus verlassen möchten, dann melden Sie sich in der Wohnung 77. Gerne übernehmen wir Ihre Einkäufe oder gehen zur Apotheke...". Mit diesem Aushang bieten Mieter ihren Nachbarn Hilfe an.

"Liebe ältere Nachbarn! Wenn Sie wegen des Koronavirus nicht das Haus verlassen möchten, dann melden Sie sich in der Wohnung 77. Gerne übernehmen wir Ihre Einkäufe oder gehen zur Apotheke...". Mit diesem Aushang bieten Mieter ihren Nachbarn Hilfe an. Bildrechte: Facebook/Katarzyna Tuszyńska

Der Anteil der Älteren an der Wohnbevölkerung in Danzig und Sopot ist mit 35% relativ groß. Deshalb hat die Stadt bereits alle Seniorenheime und Tagesbetreuungseinrichtungen für Besucher geschlossen. Auch alle anderen Veranstaltungen speziell für Senioren sind erst einmal auf Eis gelegt. Dies betrifft die Bereiche Gesundheit, Sport und Kultur. "Wir müssen den Senioren klar machen, dass sie lieber zu Hause bleiben. Weder die Kirche, noch der Markt oder öffentliche Verkehrsmittel sind im Moment für sie geeignet."

Nachbarschaftshilfe gibt es in Sopot schon seit rund vier Jahren. 2016 wurde sie durch die Kommune ins Leben gerufen, gerade weil die Bevölkerung recht alt ist. Freiwillige können sich beim staatlichen Zentrum für Sozialhilfe melden und werden dann mit Hilfsbedürftigen zusammengebracht. Agnieszka Kobierowska ist eine der bislang 15 Helferinnen. Seit mehr als zwei Jahren kümmert sie sich neben Beruf und der eigenen Familie um ihre 75-jährige Nachbarin Iwona aus dem Nachbaraufgang. Bislang waren es vor allem Gespräche: Einmal in der Woche treffen sich die beiden Frauen zu Kaffee und Kuchen. Oder sie gehen gemeinsam zum Arzt oder zum Frisör. Für beide Frauen ist es wie ein Stück Familie.

Aushang mit Angebot zur Nachbarschaftshilfe in Sopot: Wer Hilfe braucht für Einkäufe etc., der soll sich in der angegebenen Wohnung melden. Bildrechte: Facebook/Katarzyna Tuszyńska

Davon hat sich auch Medizinstudentin Tanita Pawlak aus Sopot inspirieren lassen. Auf einem Aushang im Eingang ihres Hauses bietet die junge Frau Hilfe an. "Ich habe in den sozialen Medien ein Plakat gesehen. Dann dachte ich mir, vielleicht gibt es in unserem Haus auch ältere Menschen, die Hilfe brauchen." Die Aktion gilt hauptsächlich älteren Menschen, aber natürlich sind auch Mütter mit ihren Kindern betroffen. Denn ab Montag werden die Schulen in Polen geschlossen bleiben und die Kinder sollen zu Hause bleiben. "Aber natürlich können sich auch alle anderen Menschen melden, die Hilfe benötigen", sagt Tanita. Inzwischen machen es Freunde und Komillitonen Tanita gleich und haben entsprechende Hilfsangebote für ihre jeweiligen Wohnsiedlungen auf die Beine gestellt.

Das Freiwilligenzentrum von Sopot, eine Einrichtung der Stadt, ruft dazu auf, sich möglichst vor Ort zu engagieren. "Schüler und Studenten haben zwar ab kommenden Montag offiziell in ganz Polen frei, aber die sollten nicht zu viel reisen". Bürgermeisterin Magdalena Jachim appelliert: "Schützen wir die Senioren, die Nachbarn, die wir in unmittelbarer Umgebung haben. Am besten ohne direkte Kontakte. Also hängen wir die Einkäufe am besten an die Türklinke oder legen sie vor die Tür."