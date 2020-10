Kaczyńskis Worte sind hart. Wenn auch in ruhigem, fast abwesendem Ton vorgetragen, bergen sie Sprengstoff: Der PiS-Chef verteidigt die Kirche und nennt die Demonstrantinnen Verbrecher. Das Wertesystem der Kirche sei das einzige moralische System, was die Polen kennen. Es abzulehnen sei Nihilismus* und das, was auf den Demonstrationen zu sehen sei, gleiche Nihilismus. Dort zeige sich, "was in unserer Gesellschaft nicht gut ist".