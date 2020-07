So leicht wie Brikez es darstellt, war es viele Jahrzehnte aber nicht: 1974 trat das Gesetz in Kraft, das Frauen in vielen Berufen ausschließt. Die Idee dahinter: Frauen sollen keine körperlich schwere Arbeit leisten, sie sollen Mütter werden. So dürfen russische Frauen zum Beispiel bis heute keine Flugzeugmotoren reparieren, keine Brände löschen oder an gefährlichen Rettungseinsätzen teilnehmen, Kanalisationen reinigen sowie am Bau von U-Bahnen und Tunneln mitwirken. Ab dem 1. Januar 2021 tritt eine überarbeitete Liste in Kraft – mit "nur" noch 100 Berufen statt 456, die Frauen nicht ausüben dürfen. Der Beruf der Kapitänin wird dann auch Frauen offen stehen.