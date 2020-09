Noch nie wurde in Deutschland so heftig über den Bau der Nordsee-Pipeline gestritten wie in den letzten Wochen. Doch während sich früher die Bundesregierung trotz Kritik immer wieder hinter das Projekt stellte, sorgt der Fall Alexej Nawalny nun auch in Berlin für ein Umdenken. Die Vergiftung des russischen Oppositionellen mit einem chemischen Kampfstoff könnte die fast fertige Pipeline endgültig zur Bauruine werden lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ die Zukunft des Projekts zuletzt offen. Sie habe sich noch keine abschließende Meinung gebildet, hieß es. Auf der anderen Seite sorgen die neuen Sanktionsforderungen bei Skeptikern für manch weitreichende Schlussfolgerung. So mutmaßte etwa Linke-Politiker Gregor Gysi, hinter Nawalnys Vergiftung könnten Gegner der Pipeline stehen. Ein Argument, das in Russland gerne von kremlnahen Publizisten und Kommentatoren vorgebracht wird.