In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl kam Amtsinhaber Andrzej Duda laut Prognosen mit 41,8 Prozent auf den ersten Platz. Der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski folgte an zweiter Stelle mit 30,4 Prozent der Stimmen. Für die Stichwahl am 12. Juli wird ein knappes Ergebnis erwartet.