Anfang September 2019 besuchte Wladimir Putin den noch immer in Bau befindlichen Weltraumbahnhof Wostotschny im fernen Osten Russlands. Nach den Skandalen vergangener Jahre wollte sich der Präsident persönlich über den Fortgang der Arbeiten informieren und sagte am Ende des Besuchs, er erwarte von der russischen Weltraumorganisation "Roskosmos" eine bessere Planung der Arbeiten und die Erfüllung aller gesetzten Fristen.

Wladimir Putin bei einer Regierungssitzung am 11. November 2019 im Kreml: "Es wird trotzdem geklaut!" Bildrechte: imago images/Russian Look

Nun aber platzte ihm offenbar bei einer Regierungssitzung am 11. November endgültig der Kragen. Denn, so Putin, es sei bis heute nicht gelungen, auf der Baustelle für Ordnung zu sorgen. "Hundertmal habe ich schon gesagt, dass die Arbeiten transparent durchgeführt werden müssen. Denn für dieses nationale Projekt werden große Summen zur Verfügung gestellt. Aber nein, es wird trotzdem geklaut – und das im Maßstab von Hunderten von Millionen Rubel!"

In Anbetracht der offiziellen Zahlen rund um das Megaprojekt überrascht es nicht, dass Präsident Putin derart deutliche Worte findet. Bereits vor einem Jahr hat die Oberstaatsanwaltschaft Russlands mitgeteilt, dass seit 2014 rund 17.000 Verstöße auf der Baustelle festgestellt wurden, die zu mehr als 140 Strafverfahren und zu Gefängnisstrafen in 32 Fällen geführt haben. Dmitri Peskow, Pressesprecher des Präsidenten, sprach nach der Regierungssitzung von 91 Milliarden Rubel, die bislang in das Projekt geflossen seien. Davon seien elf Milliarden Rubel – umgerechnet also etwa 156 Millionen Euro – gestohlen worden.

Von Journalisten auf die deutlichen Worte des Präsidenten angesprochen, sagte Dmitri Rogosin, Chef von "Roskosmos", dass die Korruption auf Wostotschny der Vergangenheit angehören würde. Diejenigen, denen strafbare Handlungen nachgewiesen werden konnten, seien längst aus dem Projekt entfernt worden und der weitere Bau verlaufe streng nach Vorschriften. Rogosin war bis 2011 Botschafter der Russischen Föderation bei der NATO in Brüssel, bevor er 2012 als Vize-Premier in die russische Regierung wechselte und in dieser Funktion von Anfang an die Verantwortung für das Wostotschny-Projekt übernahm. 2018 wurde er zum Chef von "Roskosmos" ernannt. Anfang 2016 berichtete das russische Büro von "Transparency International" darüber, dass Rogosin seit Ende 2013 zusammen mit seiner Frau eine 346 Quadratmeter große Wohnung in einem Moskauer Nobelviertel besitze, deren Marktwert bei über einer halben Milliarde Rubel oder rund 11,1 Millionen Euro liege. Dabei habe das Ehepaar, eigenen Angaben zufolge, zwischen 2011 und 2014 zusammen lediglich 48,4 Millionen Rubel verdient. Rogosin selbst aber streitet jegliche Verwicklungen in Korruptionsaffären ab.