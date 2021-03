Der Kulturpalast in Unterwellenborn steht seit Jahren leer, am Prachtbau nagt der Zahn der Zeit. Doch der Leerstand lockt immer wieder Einbrecher an, die sich an der Einrichtung "bedienen". Entwendet wurden so auch drei baugleiche Kronleuchter wie aus dem Palast der Republik, Wanduhren und gar Notbeleuchtungsschilder. Zuletzt montierten Unbekannte in der Nacht vom 28. zum 29. Januar 2021 das Bühnenbeleuchtungssystem ab. Sie stahlen Scheinwerfer aus acht Metern Höhe, sowie Elektrogeräte und Reflektoren im Gesamtwert von 60.000 Euro.