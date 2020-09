Peter Klug kurze Zeit nach Yolandas Verschwinden zu Gast bei Kripo Live. Bildrechte: MDR

Beim Verschwinden von Yolanda, begann die Polizei schnell mit der Suche, denn es ist bekannt, dass die Studentin unter wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen litt. Yolanda war nach dem Besuch beim Möbelhaus noch mit einer Freundin verabredet. Sie wollten sich an der Burg Giebichenstein treffen. Als ihre Freundin keine Rückmeldung von Yolanda bekam, wurde sie schnell misstrauisch. Yolanda gilt bei ihrer Familie und ihrem Freundeskreis als zuverlässig. Aus diesem Grund entschied sich die Polizei, schnell zu handeln.



Noch in der Nacht nach ihrem Verschwinden verfolgt ein Spürhund Yolandas Fährte von ihrer WG in der Körnerstraße bis zur Straßenbahnhaltestelle am Südplatz. Am nächsten Tag geht die Polizei mit dem Verschwinden der Studentin an die Öffentlichkeit und es wird nach Zeugen gesucht. Anfragen in umliegenden Krankenhäusern bleiben erfolglos. Zwei Tage später fährt Yolandas Vater nach Leipzig, um bei der Suche nach seiner Tochter zu helfen.



Vier Tage nach Yolandas Verschwinden wird nach Hinweisen rund um das Möbelhaus in Günthersdorf gesucht, allerdings ohne Erfolg. Die Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Straßenbahn können nicht überprüft werden, da die Beamten für die Anforderung des Materials bereits zu spät kommen. Diese Aufnahmen wurden bereits gelöscht. Am 1. Oktober wird der Fall der Leipziger Staatsanwaltschaft übergeben, denn die Ermittler können eine Straftat nicht ausschließen.



Eine Woche später suchen 100 Polizeibeamte und drei Spürhunde den Bereich rund um das Möbelhaus noch einmal ab. Im Verlauf der nächsten Tage kommen Polizeitaucher zum Einsatz, die den Saale-Elster-Kanal und einen Weihers bei Günthersdorf absuchen. Einen Monat nach dem Verschwinden wird ihr familiäres Umfeld durchleuchtet und ihre Angehörigen mehrmals vernommen. Yolandas Vater bestätigt, dass es seit ihrem Verschwinden keinerlei Aktivitäten auf ihrem Konto, oder auf ihren Social-Media-Kanälen gab.



Yolanda ist fast zwei Monate lang verschwunden, als die Ermittler Hinweise erhalten, dass die Studentin möglicherweise nach Halle gefahren sein könnte, ohne ihrer Freundin Bescheid zu geben. Daraufhin suchen die Beamten mit Spürhunden rund um den Campus der Burg Giebichenstein nach Spuren. Auch hier kommen wieder Polizeitaucher zum Einsatz. Aber bei allen Polizeieinsätzen und Suchaktionen, bleibt der Ermittlungserfolg aus.



Bis heute dauern die Ermittlungen der Polizei an, in der Hoffnung Yolanda lebend oder zumindest Hinweise auf ihren derzeitigen Verbleib zu finden. Für ihre Angehörigen ist es vor allem die Ungewissheit, die sie plagt. Keiner von ihnen kann sich vorstellen, dass die Studentin aus freien Stücken verschwunden ist, ohne jemandem Bescheid zu geben.