Die Wahl fand bereits am Dienstag statt. Wegen einer sehr großen Zahl an Briefwahlstimmen hatte sich die Auszählung mehrere Tage verzögert. In den Bundesstaaten Nevada, Arizona und Georgia, in denen Joe Biden bislang führt, wird weiterhin ausgezählt. Auch in North Carolina und Alaska liegen noch keine Ergebnisse vor. In dieses Staaten führt der republikanische Amtsinhaber Donald Trump, der bislang auf 214 Wahlleute kommt.