Michael Richter und Verena Elschner-Richter von der Pferdepension in Dolle. Bildrechte: MDR/Pauline Vestring

Für Verena Elschner-Richter und ihren Mann ist die Nordverlängerung der Autobahn 14 ein Glücksgriff: "Wir hätten sonst hier nicht unseren Lebenstraum gewagt, einen Pferdehof aufzubauen." Ihren sogenannten "Heide Trail Dolle" führen sie auf Basis des Haltungsstils "paddock trail"; dazu benötigen sie viel Raum, den ihnen Dolle in der Börde bietet. Da der Ortsteil jetzt zumindest schon teilweise an der A14 liegt, sahen sie in der Autobahn eine echte Chance für die Anbindung an andere Orte. Damit war ihr Umzug von Magdeburg nach Dolle besiegelt.