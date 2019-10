Im Internet kursiert ein mögliches Bekennerschreiben des Attentäters von Halle. Aus dem Dokument zitieren die Tagesschau und das US-Analyseunternehmens Site Intelligence Group. Demnach würden in dem PDF-Dokument Fotos von bei der Attacke verwendeten Waffen und Munition gezeigt.

Als Ziel der Attacke werde in dem Dokument genannt, so viele "Anti-Weiße" wie möglich zu töten, vorzugsweise Juden. Dem US-Unternehmen Site zufolge wird in dem Dokument auch der jüdische Feiertag Jom Kippur als möglicher Tag für eine Attacke erwogen.