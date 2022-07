Bundesweit wurde durchschnittlich gerade einmal die Hälfte der Fragen richtig beantwortet. Während deutschlandweit bei den meisten knapp zehn Fragen stimmten, waren es in Sachsen-Anhalt lediglich neun. Auf 80 Prozent kamen nur zwei Prozent der Autofahrer, in Sachsen-Anhalt halbierte sich diese Quote nochmal, lag also gerade einmal bei einem Prozent. 99 Prozent der Autofahrer aus Sachsen-Anhalt konnten den Großteil der Fragen also nicht richtig beantworten.