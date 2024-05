Darüber hinaus ist die Arbeit, die der Verein leistet, wichtig. Wie der Name es schon sagt, sorgt die Verkehrswacht für Verkehrssicherheit. Diese teilt sich in zwei Bereiche. Zum einen fahren die Ehrenamtlichen zu Kindergärten und zeigen dort, wie man sicher im Straßenverkehr unterwegs ist. Zum anderen gibt es die Jugendverkehrsschulen. Dafür geht der Verein an Schulen und besucht erste bis zehnte Klassen. Dazu gehört auch die Fahrradprüfung am Ende der Grundschule.