Auf dem Gelände des Freizeitparks Pullman City in Hasselfelde (Landkreis Harz) sind am Mittwoch vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitteilte, scheuten offenbar mehrere Pferde, nachdem ein Löschflugzeug vom ehemaligen Agrarflugplatz nördlich von Hasselfelde gestartet war.