93 Prozent aller Apotheken kämpfen laut aktuellen Zahlen des Marktforschungsinstituts Bonsai Research täglich mit Lieferengpässen bei Medikamenten. "Mehr als zwei Drittel der Lieferengpässe in Apotheken betreffen verschreibungspflichtige – also versorgungsrelevante, das heißt mitunter lebenswichtige – Medikamente", erklärt Bettina Mertens-Danowski, die Leiterin der Anfang November dazu veröffentlichten Studie.

Mittel gegen Erkältungen wie Nasenspray und Lutschtabletten seien massiv betroffen. Fiebersäfte fehlten seit Monaten, auch Elektrolytpulver für Kinder. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten sei unter anderem ein Mangel an Antibiotika zu verzeichnen, auch an Inhalationsmedikamenten gegen Asthma und COPD. Außerdem gäbe es Ausfälle bei bestimmten Insulinen. "Wir haben Nachlieferungsankündigungen mit Lieferterminen in mehreren Monaten", sagt der Präsident der Landesapotherkammer Sachsen.