Die Firma reinigt sogar Tatorte, aber heute geht es nach Braunsbedra in eine Handwerkerfirma, die es auch in ihren Büros schön sauber haben will. Gegen 6 Uhr trifft das Team dort ein. Es herrscht absolute Stille im Bürogebäude, nur im Chefzimmer brennt Licht. Dort beginnen die beiden ihren Dienst an Fußböden und Oberflächen. Der Chef wird freundlich hinauskomplimentiert, damit die beiden ungestört herumwirbeln können. Ganze 6 Minuten brauchen sie zu zweit für das Chefbüro. Anschließend reinigen sie Aufenthaltsräume und Toiletten.