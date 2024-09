Im Leben des Dessauers Lukas Hippe kommt es vor, dass das Telefon klingelt und Hollywood ist dran. Und dann fragt am anderen Ende ein namhafter Oberbeleuchter lapidar, ob Hippe nicht Lust habe, in drei Wochen für ein halbes Jahr nach Mexiko zu fliegen, um an einem Film mitzuarbeiten. So geschehen 2021.

Den Kameramann des Projekts kannte Hippe bereits von einer Apple-TV-Produktion: Kein geringerer als Darius Khondji (Panic Room, The Beach, Midnight in Paris). Der Regisseur des Streifens stellte sich als noch ein wenig hochkarätiger heraus: Oscarpreisträger Alejandro González Iñárritu (u.a. Birdman und The Revenant). Und der Film hieß "Bardo – die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten". "Mir ist schon bewusst, mit wem ich da arbeite, und es ist toll. Aber andererseits ist es einfach ein Job und es sind auch nur ganz normale Menschen", kommentiert Hippe überraschend bescheiden.

Mit seinen 29 Jahren hat er für die kleine Dessauer Firma Hodam-Produktion schon an diversen internationalen Filmproduktionen mitgewirkt. Sein Fachgebiet ist Licht. Als "Junior Dimmer Board Operator" stand sein Name erstmals 2015 im Abspann eines großen Hollywood-Streifens: Das war damals der vierte Teil der "Tribute von Panem". Bildrechte: MDR/Sven Hodam

Zwei Erfolgsrezepte für Hollywood

Bei den Dreharbeiten für "Bardo" in Mexiko war Hippe auch noch für das Lichtdesign zuständig. Dazu gehört die Planung, welche Scheinwerfer eingesetzt und wie sie am Set positioniert werden. Mit einer Spezialsoftware visualisierte Hippe für Regisseur, Kameramann und Oberbeleuchter vorab, wie alles aussehen kann.

Bei den eigentlichen Dreharbeiten steuerte der Dessauer das Lichtpult – eine riesige Verantwortung: Weil jede Drehminute sehr viel Geld kostet, muss alles perfekt laufen. Sonst wird es schon mal unangenehm. "An einem Drehtag in Mexiko ist viel schiefgelaufen. Auch ich habe einen allerdings eher banalen Fehler gemacht", erinnert sich der Dessauer. Dafür gab es vor versammelter Mannschaft Schelte vom Regisseur. "Da muss man drüberstehen." Andere, die sich gröbere Schnitzer geleistet hätten an dem Tag, seien gefeuert worden. Bildrechte: MDR/Daniel Salpius