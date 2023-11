Carsten Liebner aus Elsdorf bei Köthen hat eine Entrümpelungsfirma und ist spezialisiert auf Tatortreinigung.

Seit 2011 arbeit der heute 52 Jahre alte Mann in der Branche.

Mittlerweile nehmen die Fälle von sogenannten Messiwohnungen immer weiter zu.

Carsten Liebner lehnt für eine Zigarettenpause an seinem Firmenwagen. "Ich möchte meinen Job nicht missen, er ist abwechslungsreich und es ist jeden Tag was Neues", sagt der 52-Jährige. Dabei hat Liebner einen Job, um den ihn wohl niemand beneidet und den kein anderer freiwillig machen würde.

Der Elsdorfer hat eine Entrümplungsfirma und ist spezialisiert auf Tatortreinigung. Nicht immer geht es dabei um Verbrechen. Auch wenn ein Mensch in seiner Wohnung eines natürlichen Todes stirbt und erst später gefunden wird, ist der Liebner gefragt.

Ein Anruf als Anfang

2011 fing alles an. Da macht sich Carsten Liebner selbstständig. "Wir waren so das Mädchen für alles. Hausmeisterdienste, Rasenmähen, wir haben alles gemacht", erzählt er. Aber es hat finanziell nicht gereicht, um die Firma zu halten. Irgendwann ging es mit Haushaltsauflösungen und Entrümplungen weiter. "Und dann kam 2016 ein Anruf, ein Auftrag und dann sind wir hingefahren und schon beim Öffnen der Wohnung dachte ich - ohhh - ein Leichenfund." Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Liebner bestellt sich einen Desinfektor dazu und erledigt den Job. Inzwischen sind er und seine Frau selbst staatlich geprüfte Desinfektoren, haben eine Ausbildung in einem Hygieneinstitut absolviert und nehmen bundesweit Aufträge an.

Ein empfindicher Magen wäre ungünstig

Der aktuelle Auftrag führt nach Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg. Ein gepflegtes Mehrfamilienhaus. Liebner wurde vom Vermieter gerufen, weil die Wohnung nach einem Leichenfund stark riecht und beräumt werden muss. Es ist ein beißender Geruch in den Räumen. Es stinkt nach Katze, alle Räume sind komplett vermüllt. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

In der Küche türmt sich schmutziges Geschirr und Abfall. Im Schlafzimmer ist das Bett unter Unrat versteckt. Im Wohnzimmer kann man kaum treten. Alles muss raus. Die Sachen werden in Plastetüten gesteckt oder sofort aus dem Fenster in ein bereitgestelltes Fahrzeug geschmissen. Getrennt nach Holz, Plaste und Haushaltsmüll. "Wir entsorgen auch alles selbst auf der Deponie", sagt Liebner.

Einen empfindlichen Magen darf man bei dem Job nicht haben, sagt seine Frau, die mit weiteren vier Mitarbeiten in dem Unternehmen arbeitet. In machen Wohnungen könne man nur mit Schutzanzug, Gummistiefeln, Maske und Handschuhen arbeiten. Etwa, wenn Fäkalien oder Blut beseitigt werden müssen. Liebner fragt selten nach den Hintergründen, wenn er einen Auftrag bekommt. "Du kannst nicht alles mit nach Hause nehmen, gerade wenn ein Verbrechen passiert ist oder ein Mensch sich selbst das Leben genommen hat".

Viele Messiwohnungen

Aufträge hat er mittlerweile fast täglich. Und meist handelt es sich um völlig vermüllte Wohnungen oder Häuser. "70 zu 30", schätzt er ein. 70 Prozent aller Aufträge, die er bekommt, sind sogenannte Messiwohnungen und das Problem werde immer größer. Carsten Liebner zeigt Fotos von Räumen, in denen sich die Müllberge bis zur Decke türmen, in denen aus Matratzen schon Mäuse flüchten, wenn man sie anpackt.

Das Heftigste, was er erlebt hat, war ein kleines Einfamilienhaus irgendwo in Sachsen-Anhalt. In der Garage fanden sie unter tausenden von Mülltüten ein fast nagelneues Auto. In dem Haus war so viel Müll, das Carsten Liebner eine Art Fließband zwischen Fenster und Container gebaut hat. "Innerhalb von 15 Tagen haben wir 62 Tonnen Müll aus diesem Haus geholt."

Dobermannhündinnen zum Abschalten