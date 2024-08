Für den Direktor der Berufsfachschule IBB Harz, Tobias Heidrich, ist das unverständlich: "Seit 2010 bilden wir hier Podologen aus, allerdings immer nur in der verkürzten Variante, das heißt die Finanzierung funktioniert über Bildungsgutscheine der Arbeitsagentur oder des Jobcenters." Das sei nur für Teilnehmer möglich, die schon eine medizinische Vorausbildung haben und diese anrechnen können. "Der Plan, Erstauszubildende in der regulären Ausbildungszeit von zwei Jahren aufnehmen, ist jetzt so gut wie nicht mehr umsetzbar", sagt Heidrich weiter. Der Bundesverband für Podologie beziffert die Kosten einer Vollzeitausbildung auf etwa 10.000 Euro. Bildrechte: MDR/Oliver Ackermann

Azubis springen ab

Filiz Franke hilft bereits regelmäßig in der Praxis ihrer Mutter Sarah Franke, einer ausgebildeten Podologin, aus: "Ich konnte schon Erfahrungen sammeln und habe auch Spaß daran gefunden", sagt sie. Eine Wohnung in Quedlingburg war bereits angemietet, doch ohne Planungssicherheit bis zum Ausbildungsstart im Oktober, hat sich Filiz eine andere Ausbildung gesucht.

Sie beginnt nun in Nordhausen eine Ausbildung als Operationstechnische Assistentin. Auch Nora Winter wollte direkt nach Schule eine Podologie-Ausbildung an der IBB Harz anfangen, nun entschied sie sich vorerst für eine Kosmetik-Lehre. So wie Ihnen geht es circa 40 weiteren Interessierten, die sich schulgeldfrei zur Podologin oder zum Podologen ausbilden lassen wollten, davon etwa zehn Erstauszubildende. Bildrechte: MDR/Oliver Ackermann

Landesverband für Podologie fordert eine bundesweite Regelung

Der Landesverband für Podologie Sachsen-Anhalt sieht nicht nur die hohe finanzielle Belastung für junge Menschen und Personen aus einkommensschwächeren Familien: "Keine Ausbildungsvergütung zu bekommen, macht den Beruf nicht attraktiv, ist sozial ungerecht und nicht mehr zeitgemäß." Es fehle eine bundeseinheitliche Regelung.

Podologen spielen eine unverzichtbare Rolle in unserem Gesundheitswesen. Sie sind es, die Menschen mit schwerwiegenden Fußproblemen helfen. Landesverband für Podologie Sachsen-Anhalt

Bildrechte: MDR/Oliver Ackermann "Podologen spielen eine unverzichtbare Rolle in unserem Gesundheitswesen. Sie sind es, die Menschen mit schwerwiegenden Fußproblemen helfen, insbesondere Diabetikern, die ohne regelmäßige podologische Behandlung mit gravierenden gesundheitlichen Folgen rechnen müssen. Die aktuellen Wartezeiten auf Termine bei Podologen betragen sechs bis neun Monate. Viele Patienten können bereits jetzt schon nicht mehr adäquat oder auch überhaupt nicht versorgt werden, weil es an Podologinnen und Podologen in unserem Land mangelt", so der Verband weiter.

Sozialministerin Grimm-Benne: Finanzministerium mauert

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Berufsfachschulen seien bei den Beratungen mit dabei gewesen und hätten gewusst, dass das geplante Gesetz noch nicht in trockenen Tüchern sei. "Dann kam die schwierige Situation der Haushaltsberatungen 2025/26 und das Finanziministerium hat diesen Gesetzesentwurf auf Eis gelegt. [...] Ich habe mich nochmal dafür eingesetzt, dass es vielleicht noch über die Regierungsfraktion im Landtag so behandelt werden kann, dass das Gesetz doch noch kommt und dass wir die Ausbildung so wie geplant im Oktober beginnen können."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Ronny Hartmann Sie erkenne aber die unsichere Lage und wisse, dass es künftig eine klare Gesetzgebung braucht, um als Land wettbewerbsfähig zu bleiben und Nachwuchskräfte zu sichern. Grimm-Benne hofft auf eine Einigung im Landtag Ende dieser Woche, doch auf die Tagesordnung des Landtages hat es das Thema bisher nicht geschafft.

Termine in der Podologie sind rar

Sachsen-Anhalt ist neben Baden-Württemberg, Hamburg und dem Saarland eines der wenigen Länder, das keine Schulgeldfreiheit für Podologie hat, so der Bundesverband für Podologie. Das sei das aber nötig, denn Versorgungsengpässe seien bereits bundesweit spürbar. Eine Stelle als Podologin oder Podologe bliebe etwa ein halbes Jahr leer.

Ich kann aber keine [Patienten] mehr aufnehmen und so geht es einigen Kollegen, die hier ansässig sind. Sarah Franke, Podologin in Mansfeld

Das spürt auch Podologin Sarah Franke, die Mutter von Filiz Franke. Sie hat eine eigene Praxis in Mansfeld und ist damit eine von 300 praktizierenden Podologinnen mit Kassensitz in Sachsen-Anhalt. Sie sagt: "Ich habe hier fast jede Woche Patienten, die mit einer Verordnung vom Arzt vor der Tür stehen und fragen: Können wir die Behandlung bei Ihnen machen? Ich kann aber keine mehr aufnehmen und so geht es einigen Kollegen, die hier ansässig sind." Sie sucht eine weitere Podologin in ihrer Praxis, ihre Tochter wäre als Nachwuchskraft eingeplant gewesen. Bildrechte: MDR/Oliver Ackermann

Verband hofft auf Ausbildungsstart im Oktober