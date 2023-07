Auch die Handwerksbranche leidet seit längerem an einen Mangel an Fachkräften. Zwar gebe es im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg bei der Zahl der Ausbildungsverträge. Das reiche aber nicht, so Mauer. Am 1. August beginnen 938 Lehrlinge eine Ausbildung, das sind 2,2 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich, teilte die Handwerkskammer Magdeburg mit.