Wie die Polizeiinspektion Halle bestätigte, verunglückte auf dem Weg zur Unfallstelle zudem ein Feuerwehrfahrzeug auf dem Riebeckplatz. Der Wagen der Rettungskräfte war mit einem weiteren Pkw kollidiert. Den Angaben nach wurde dabei drei Personen leicht verletzt.



Zahlreiche Einsatzkräfte sowie Hubschrauber waren nach dem Unfall im Einsatz. Die A14 war in Fahrtrichtung Dresden stundenlang voll gesperrt. Die Sperrung wurde am frühen Freitagmorgen aufgehoben. Der Verkehr rolle wieder, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am frühen Morgen.