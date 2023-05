Abellio in Sachsen-Anhalt Abellio hat eine große Relevanz für den Regional- und Fernverkehr in Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen betreibt viele Linien, die durch das Bundesland fahren, wie zum Beispiel den RE 4 ( Halle – Goslar), RE 10 (Magdeburg – Erfurt), RB 35 (Stendal – Wolfsburg), RB 47 (Halle – Bernburg) und RB 50 (Dessau – Aschersleben).

Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) geht man davon aus, dass es zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen kommen kann – das erklärte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Man habe bereits personell umdisponiert und müsse dies nun wieder rückgängig machen. Fahrgäste sollten sich unbedingt noch einmal vor der Fahrt informieren , so die Sprecherin. Der R1 der ODEG fährt von Magdeburg über Berlin nach Cottbus.

Bei der Deutschen Bahn konnte der Warnstreik am Samstag abgewendet werden. Es wurde ein Vergleich geschlossen. Nach der Absage Warnstreiks müssen Reisende bei der Deutschen Bahn (DB) in den kommenden drei Tagen dennoch mit Einschränkungen rechnen. Laut Bahn müssen jetzt rund 50.000 Zugfahrten sowie dazugehörige Schicht- und Einsatzpläne wieder angepasst werden.

Am Sonntagabend kann es laut DB zu einzelnen Zugausfällen kommen. Am Montag sollen rund zwei Drittel der geplanten Züge wieder fahren. Ab Dienstag plant die Bahn, dass alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sind. Auch im Güterverkehr soll es am Montag und Dienstag Abweichungen geben.