Der aktuelle Teilhabebericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zeigt, dass sich Menschen mit Behinderungen oft weniger als Teil der Gesellschaft fühlen als Menschen ohne Behinderung. Das liegt unter anderem daran, dass sie in ihrem Alltag Barrieren ausgesetzt sind, die Menschen ohne Behinderung häufig nicht wahrnehmen. Das Inklusionsbarometer der Aktion Mensch zeigt, dass bei Barrierefreiheit unter anderem physische Barrieren und digitale Informationszugänglichkeit eine Rolle spielen.

Barrierefreiheit Ein Ort gilt als barrierefrei, wenn er von Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen nutzbar ist. Barrieren können dabei räumlich und kommunikativ bestehen. Damit Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen und gesellschaftliche Teilhabe erfahren können, müssen Barrieren gerade im öffentlichen Raum abgebaut werden.



Der Abbau von Barrieren kommt nicht nur Menschen mit Behinderung zugute. Auch Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Migrationshintergrund, Senioren, Menschen mit Erkrankung oder vorübergehenden physischen Verletzungen begegnen Barrieren in ihrem Alltag.



Nur knapp 30 Prozent der Bahnhöfe weitreichend barrierefrei

Ende 2021 waren in Sachsen-Anhalt erst 82,4 Prozent der Bahnhöfe stufenfrei, also ohne Treppensteigen, zu erreichen. Der öffentliche Personennahverkehr ist allerdings bereits seit Anfang 2022 per Personenbeförderungsgesetz zur Barrierefreiheit verpflichtet. Das zeigen Daten des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Nur 29,4 Prozent sind als weitreichend barrierefrei eingestuft. Die Kriterien für weitreichende Barrierefreiheit an Bahnhöfen sind umfangreicher und beziehen neben Stufenfreiheit auch Barrieren für Menschen mit Sinnesbehinderung ein. Beispielsweise versteht nur die Hälfte der Menschen in Deutschland die Durchsagen im öffentlichen Nahverkehr gut, was unter anderem Menschen mit Sehbehinderung einschränkt. Bei der Einstufung als weitreichend barrierefrei werden unter anderem zusätzlich folgende Kriterien beachtet:

niveaugleiche Fahrzeugeinstiege

akustische Lautsprecherdurchsagen

Blindenleitstreifen auf den Bahnsteigen

Wegeleitung durch den Bahnhof

kontrastreiche Markierungen von Treppenstufen und Beschilderungen

Die meisten Barrieren bestehen in Magdeburg