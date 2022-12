Ähnlich sehen das die Innenstadthändler in Halle. Das wichtigste Signal in diesem Jahr sei, dass die Kundinnen und Kunden zurückkehren. Vor allem der Weihnachtsmarkt sei ein wichtiges Zugpferd gewesen. Am vierten Adventwochenende waren laut Einzelhandelsverband fast so viel Menschen in den Geschäften wie vor der Pandemie. Und auch für die Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel werde ein "Umsatz-Schlussspurt" erwartet.