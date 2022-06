In den anderen großen Krankenhäusern in Halle, also Bergmannstrost, Universitätsklinikum und Elisabeth-Krankenhaus, sind noch keine Einschränkungen geplant.

Im Klinikum Bergmannstrost bleibt alles wie bisher. Auch dort wird die Situation aber kritisch beobachtet. Hier gelten momentan Besuchszeiten von 15 bis 18 Uhr, die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Das Universitätsklinikum wollte am Mittwoch über die aktuelle Situation beraten. Für Nachfragen zum Ergebnis der Beratung war das Klinikum am Mittwochnachmittag nicht zu erreichen.

Wie das SRH Klinikum in Naumburg MDR SACHSEN-ANHALT sagte, haben die Kliniken im Burgenlandkreis jeden Dienstag eine gemeinsame Runde mit dem Kreis, um sich gemeinsam abzustimmen. Diese Woche Dienstag habe es diese Runde allerdings nicht gegeben – aus Mangel an Themen. Von daher bleibt es in den SRH Kliniken in Zeitz und Naumburg und im Asklepios Klinikum in Weißenfels vorerst bei den bisherigen Regelungen.