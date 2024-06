5.500 Kilometer hat der 45-Jährige mit seinem Auto schon abgerissen. Der Sandersdorfer interessiert sich nämlich nicht nur für die deutschen Spiele. Sein Ziel bei dieser EM: so viele Teams wie möglich und alle Stadien mindestens einmal erleben. So hat der Fußballfan aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld 15 Partien in 13 Tagen live gesehen, dabei schon etliche Gänsehautmomente erlebt. "Ich war bei Italien gegen Albanien in Dortmund, 80.000 passen da rein, davon gefühlt 79.000 Albaner, die komplett Rabatz gemacht haben, das war Wahnsinn", erzählt Oberfranz mit leuchtenden Augen.

Höhepunkt bisher war aber die Partie zwischen Kroatien und Italien in Leipzig: "Was die kroatischen Fans da abgezogen haben, war Weltklasse, da kommt bei dieser EM vielleicht nichts mehr ran." Dabei geht das Turnier jetzt erst in die heiße Phase. Und der Superfan ist so oft es geht mit dabei. "England gegen Slowakei am Sonntag in Gelsenkirchen, tags drauf dann Portugal gegen Slowenien in Frankfurt", zählt Oberfranz auf. Und am Dienstag ist er dann in Leipzig zu Gast, wenn sich Österreich und die Türkei gegenüberstehen.