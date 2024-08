Bildrechte: MDR/Martin Krause

"Wir sind megastolz, dass wir als kleiner Dorfverein mit ehrenamtlichen Strukturen so erfolgreiche Sportler hervorbringen können", sagt Susanne Posniak. Sie ist Trainerin beim Wassersportclub in Friedersdorf und vor allem begeistert vom eisernen Willen des jungen Kanuten. "Er ist immer motiviert, er fordert auch Trainingseinheiten ein und ist damit auch für seine Mitstreiter hier ein Riesenvorbild".



Das Lob hört der 14-Jährige gern. Vor fünf Jahren hat er mit dem Kanurennsport begonnen und war sofort begeistert. "Man ist bei Wind und Wetter auf dem See, in der Natur und dann noch Leistungssport, das ist super", beschreibt Kjell seine Faszination für den Sport. Und die Erfolge stacheln ihn zusätzlich an: "Ich bin sehr ehrgeizig, gehe im Training immer an die Leistungsgrenze" – und der Deutsche Meister fühlt sich wohl in seinem Verein. An einen Wechsel auf eine Sportschule denkt der Neuntklässler derzeit nicht. "Wir haben auch gute Voraussetzungen hier, alles super", sagt Kjell.