An Saale und Bode soll sich die Infrastruktur für Wassersportler und -touristen verbessern. Der Salzlandkreis und die anliegenden Städte und Kommunen bauen dafür entlang der Saale zwischen Könnern und Großwirschleben sechs Schwimmstege. SPD-Landrat Markus Bauer sagte am Freitag in Nienburg, trotz kleinerer Verzögerungen liege man im Zeitplan. Die ersten Ein- und Ausstiege seien bereits fertig.

An der Bode entstehen nach Angaben des Landkreises Treppenanalgen für Kanuten und Kajakfahrer. Fünf von acht Treppen sind demnach fertig. So könnten in Etgersleben, Wolmirsleben, Unseburg, Löderburg und Nienburg Kanufahrer oder Paddler entlang der Bode unkompliziert und kostenlos ein- sowie aussteigen. Lediglich die Bodetreppen in Staßfurt, Hohenerxleben und Löbnitz müssten noch gebaut werden. Dort verzögerten sich zu Beginn des Jahres die Arbeiten wegen des Hochwassers. Auch an der Saale gibt es den Angaben nach ähnliche Baufortschrittritte für die sieben stilgleichen Steganlagen.