Bitterfeld-Wolfen wird seit mehreren Jahren von einer Wildschweinplage in Atem gehalten. Die Wildschweingruppen, in der Fachsprache "Rotten" genannt, verwüsten auf ihrer Suche nach Futter immer wieder Gärten und Parks und tauchen immer wieder im Stadtgebiet auf. Insgesamt sollen es Hunderte Wildschweine sein, die immer näher an die Häuser herankommen. Einige Bürgerinnen und Bürger fühlen sich deshalb bedroht.