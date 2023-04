Seuchenschutz Afrikanische Schweinepest: Ausweitung der Jagdgebiete in Sachsen

Die Afrikanische Schweinepest, die sich von Polen auf Gebiete in Sachsen und Brandenburg ausgebreitet hat, soll durch großangelegte Jagden eingedämmt werden. Sachsen will die weitere Verbreitung der Tierseuche in Richtung Westen stoppen. Mit einem Millionenbetrag sollen die Jäger in die Lage versetzt werden, des Schwarzwildbestand zu reduzieren.