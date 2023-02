Vor gut drei Jahren, im Dezember 2019, wurde ein Waschbär berühmt, weil er über den Erfurter Weihnachtsmarkt taumelte. Videos von ihm tauchten in den sozialen Medien auf, man munkelte, er habe Glühwein getrunken. Überregionale Zeitungen berichteten, selbst über die deutschen Landesgrenzen hinaus wurde er bekannt. Der österreichische "Kurier" titelte "Waschbär schwankt betrunken über Weihnachtsmarkt". Am Ende wurde er eingefangen und erschossen. Der Sturm in den sozialen Medien war groß. Die einen fragten: Musste das sein? Die anderen verteidigten das Vorgehen der Stadt, von der es hieß, die Freilassung eines solchen Tieres sei gesetzlich gar nicht erlaubt. Das Beispiel zeigt vor allem: Wildtiere leben auch in der Stadt, direkt unter uns. Und: Ihr Dasein sorgt für Konflikte.

Marder richten oftmals Schäden an Pkw an. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / blickwinkel

So sagt Lukas Bursee vom Naturschutzbund (Nabu) Sachsen-Anhalt dem MDR: "Die Überschneidung von menschlichen und tierischen Interessen führt bei Wildtieren in der Stadt zu einer Reihe von Konflikten. In Deutschland gehören dazu vor allem mögliche Schäden an Eigentum und Besitz von Privatpersonen und Einrichtungen." Auch die Stadt Dresden spricht von "gegenseitigen Beeinträchtigungen" und "Konfliktpunkten". Die Probleme reichten "von erstattungspflichtigen Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturen über Schäden an Hausgärten, Dächern oder Kraftfahrzeugen bis hin zu Belästigungen durch Lärm und Kot."

Wildschweine in mitteldeutschen Städten selten

Immerhin: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen scheinen diese Probleme nicht ganz so gravierend wie beispielsweise in Berlin. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es so gut wie nie gefährlich für den Menschen; Wildschweine beispielsweise sind in den bewohnten Gebieten der mitteldeutschen Städte eher selten, etwa in Leipzig: "Ein Problem mit Wildschweinen wie in Berlin haben wir nicht", sagt René Sievert vom Nabu Leipzig.

Das Wildschweinproblem im Magdeburger Stadtpark ist inzwischen gelöst. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Kickner

Eine Ausnahme bildete bis vor einigen Jahren Magdeburg. Dort gab es "ein massives Wildschweinproblem im Stadtpark", wie Jan Driesnack, Leiter des Projektteams "Wildtiere in Magdeburg", das 2014 gegründet wurde, sagt. Doch nachdem die Tiere gezielt bejagt wurden, sei die Rotte vorsichtiger und kleiner geworden und halte nun Abstand. "Seit zwei Jahren haben wir keine Schäden mehr von Wildschweinen im Stadtpark."

Projekt "Wildtiere in Magdeburg"

Das Projekt in Magdeburg ist eine Ausnahme. "Soweit ich weiß, haben das andere Städte nicht", sagt Jan Driesnack. Die Teammitglieder sind Jäger, die ehrenamtlich für die Stadt tätig sind. Sie kümmern sich immer dann, wenn Wildtiere in Magdeburg eine Rolle spielen, beispielsweise bei Wildunfällen, wenn verletzte Tiere gefunden werden oder wenn Waschbären im Schuppen nisten. Verständigt werden sie von Feuerwehr oder Polizei.

Ein Fuchs im Garten wie in diesem Fall in Weimar: Das haben schon einige Hausbesitzer erlebt. Bildrechte: MDR/Regina Lang

Eher Probleme mit Waschbären und Füchsen

Zu Schwierigkeiten komme es vor allem mit Waschbären, Füchsen oder Mardern. Etwa wenn Füchse die Hühner fressen oder Marder sich auf Dachböden einnisten. Allein in Magdeburg hat das Team um Jan Driesnack im letzten Jahr 150 Waschbären gefangen und getötet. Auch René Sievert vom Leipziger Nabu bestätigt, dass Menschen häufiger Rat wegen Waschbären und Füchsen suchen. "Gerade beim Waschbären muss man sich darauf einstellen: Er ist da. Er geht auch nicht mehr weg." Laut Sievers gehen die meisten Begegnungen mit Waschbären aber ohne Konflikte ab.

Im besten Fall kann man sich arrangieren und sich aus dem Weg gehen. René Sievert Nabu Leipzig

Arrangieren und aus dem Weg - Leben miteinander

Die beste Reaktion sei ohnehin, Ruhe zu bewahren. "Wir arbeiten daran, dass es ein Miteinander gibt und versuchen, Konfliktsituationen zu vermeiden." Einwohner könnten etwa Schuppen und Mülltonnen sichern, Katzenklappen verschließen und draußen kein Katzenfutter aufstellen.