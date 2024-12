Cannabis-Club in Dessau: Behörden und Vereine müssen in Kontakt treten

Die Erlaubnis für seinen Club hält Bernstein seit gut einer Woche in den Händen. In der Kritik steht seit Juli aber immer wieder, dass die Bearbeitung der Anträge zu lange dauere und auch die Anträge an sich sehr komplex seien. Der Gründer der Phytofreunde Dessau ist da allerdings entspannt, denn er weiß, dass sich so ein neues System erstmal "eingrooven" muss.

"Das ist ein Gesetz, das langsam in Kraft tritt." Da gebe es sowohl von Seiten der Behörden, als auch von Seiten der antragsstellenden Vereine Redebedarf. "Ich denke, dass das immer einen gewissen Kontakt mit den Behörden erfordert, um entsprechende Lösungen zu finden", sagt er. Bernstein ist mit der Kommunikation zwischen Verein und dem Landesamt für Verbraucherschutz zumindest zufrieden, denn sie sei immer auf Augenhöhe verlaufen, erklärt er. Bildrechte: MDR/Hannes Brosig, Phytofreunde Dessau

Doch obwohl der Gründer seine Lizenz in den Händen hält, muss er noch warten, bis er die Pflanzensamen in die Erde stecken darf. Denn die Lizenz ist zwar elektronisch erteilt, aber Bernstein fehlt noch ein Gebührenbescheid. Erst wenn die Gebühr für die Erstellung der Lizenz bezahlt ist, hat der Club die offizielle Erlaubnis zum Anbau. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die zukünftige Anbaustätte in Dessau nimmt parallel trotzdem Gestalt an. Bernsteins Vision: Die gemietete 200-Quadratmeter-Halle so umzubauen, dass ein Anbauraum, ein Raum zur Verarbeitung der Ernte, ein Lagerraum, eine Umkleide und Duschen darin Platz finden. Und sobald besagter Bescheid da ist, soll der erste Samen in die Erde gesetzt werden: "Wir rechnen damit, dass wir vielleicht Ende Februar, Anfang März nächsten Jahres die ersten Cannabisblüten an unsere Vereinsmitglieder abgeben können", hofft Bernstein.

Phytofreunde starten mit 20 Quadratmetern Anbaufläche

Die Phytofreunde zählen aktuell 100 Mitglieder im Alter zwischen 23 und 72 Jahren, so Bernstein. Um zu wissen, wie viele Quadratmeter er mit Cannabispflanzen bestücken muss, hat er eine Umfrage unter den Mitgliedern gemacht. Dabei wollte der Gründer wissen, wie viele Mitglieder in Zukunft wie viel Cannabis abnehmen würden.

Wir wollen das Interesse von unseren Mitgliedern ziemlich genau deckeln können. Wir haben nicht vor, einen großen Überschuss zu produzieren und hier eine riesige Lagerhaltung zu errichten. Oliver Bernstein Gründer Phytofreunde Dessau

Das Ergebnis: Der Verein wird mit einer Anbaufläche von 20 Quadratmetern starten, später dann auf 40 bis 50 Quadratmeter aufstocken. "Wir wollen das Interesse von unseren Mitgliedern ziemlich genau deckeln können. Wir haben nicht vor, einen großen Überschuss zu produzieren und hier eine riesige Lagerhaltung zu errichten. Wir gehen mit dem Ziel daran, dass eine Versorgung der aktiven Mitglieder sichergestellt ist", so Bernstein.

Ohne Prävention geht nichts im Club

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Ausgegeben werden sollen die erlaubten 50 Gramm Cannabis im Monat allerdings an einem anderen Ort – zusammen mit Informationen über den THC- und CBD-Gehalt des Cannabis, der Pflanzenart, der Grammzahl und einer Aufklärung über Risiken. "Wir lösen das so, dass wir Infomaterial benutzen, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die stellen da super Material zur Verfügung, das wir quasi wie eine Art Beipackzettel mit jeder Abgabe von Cannabis an unsere Mitglieder rausgeben", so Bernstein.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Prävention ist ein wichtiger Bestandteil der Clubs, denn jeder Cannabis-Club muss laut Gesetz sogenannte Präventionsbeauftragte haben. Die müssen zu sicherem Konsum und Kinder- und Jugendschutz Fragen beantworten können. "Darüber hinaus haben wir auch einen Kanal, wo Mitglieder sich anonym, wenn sie das möchten, mit unserem Präventionsbeauftragten in Verbindung setzen können, um da ihren Konsum zu reflektieren", so Bernstein weiter. Auf Wunsch des Mitglieds kann bei schädlichem Konsumverhalten auch ein Kontakt zu Stellen, wie etwa einer Suchtberatung, erfolgen.

Und der Jugendschutz? Eine Mitgliedschaft selbst ist im Dessauer Club erst ab 21 Jahren möglich. Bernstein weiß, dass der Konsum von Cannabis bei jungen Erwachsenen immer noch ein gewisses Risiko birgt. Er findet aber, dass das aktuelle Konsum-Cannabis-Gesetz schon einen guten Jugendschutz bietet: "Wenn sich alle an die daran enthaltenen Regeln halten würden, würde kein Jugendlicher mit Cannabis in Kontakt kommen." Denn im Konsum-Cannabis-Gesetz ist geregelt, dass das Kiffen vor Schulen, Kitas, Spielplätzen und in deren Umkreis sowie zu bestimmten Uhrzeiten auch in Fußgängerzonen verboten ist. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Strenge Kontrollen für Cannabis-Clubs durch das Landesamt für Verbraucherschutz

Doch wer soll das dann alles kontrollieren? Das hat MDR SACHSEN-ANHALT bei der Gewerkschaft der Polizei Sachsen-Anhalt nachgefragt. Die Antwort: Verantwortlich für die Kontrolle und Überwachung der Cannabis-Clubs sei das Landesamt für Verbraucherschutz. Die Polizei soll eine unterstützende Rolle bei der Durchsetzung der Gesetze spielen. So heißt es von der Gewerkschaft: "Die Cannabis-Clubs in Sachsen-Anhalt werden voraussichtlich zu den am strengsten kontrollierten Vereinen Deutschlands gehören. Sie müssen sich auf einen erheblichen Kontrolldruck und umfangreiche bürokratische Anforderungen einstellen."

