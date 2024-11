Auch darum kann der Suchtforscher dem nicht-kommerziellen deutschen "Experiment" etwas abgewinnen. Deutschland habe sich ja "für ein Modell entschieden, das es nirgendwo anders gibt", nicht in den Niederlanden, in Kanada oder US-Bundestaaten. "Und das ist auch gut so", sagte Manthey, da von dort auch schon negative Erfahrungen bekannt geworden seien.

Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen

Eine negative Erfahrung sei etwa, dass zu viele Geschäfte entstehen könnten, sagt der Forscher: Dass "an jeder Ecke, vor allem in urbanen Räumen, wo sich viele junge Menschen aufhalten, Cannabis-Läden aufmachen", konkurrieren, Preise senken, Werbeverbote umgehen und starke Konsumanreize setzten.

Bildrechte: IMAGO / ANP Man wolle ja nicht neue Märkte schaffen und den Konsum antreiben, sagt Manthey. Für ihn als Gesundheitswissenschaftler "wäre das eine unerwünschte Nebenwirkung". Legalisierung "sollte ja bestenfalls den illegalen zum legalen Konsum machen" und den Gesundheitsschutz durch qualitätsgesicherte Produkte stärken.



Dass es hier Probleme gibt, zeigte kürzlich die Berliner Sanity Group. In 30 deutschen Städten wurde Schwarzmarkt-Cannabis untersucht und es fanden sich Pestizide, Fäkalien, diverse Viren, Haarspray und andere Drogen darin. So waren etwa in Leipzig nur vier von zehn Proben sauber, nur eine von fünf in Dresden und in Chemnitz von zwei Proben keine.

Unklarheit über Modellversuche