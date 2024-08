Dem Angeklagten wird vollendeter gewerbsmäßiger Bandenbetrug in vier Fällen vorgeworfen. Er soll im Februar dieses Jahres unter anderem in Dessau-Roßlau und Lutherstadt Wittenberg insgesamt rund 100.000 Euro abgeholt haben. Das Geld hatten die Opfer in Beuteln vor ihrer Haustür abgelegt. Der Angeklagte leitete es der Polizei zufolge an Hintermänner weiter und wurde dafür entlohnt. Bei einem weiteren Versuch wurde er in der Nähe des Tatorts festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Das Opfer hatte in diesem Fall rechtzeitig die Polizei verständigt.