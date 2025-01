Ein 62-Jähriger muss sich seit Montag vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verantworten. Ihm wird nach Angaben des Gerichts Totschlag vorgeworfen. Er soll demnach in seiner Wohnung in Roßlau seinen Sohn getötet haben.

Den Angaben zufolge waren Vater und Sohn im vergangenen Juli betrunken in Streit geraten. Dabei soll der 62-Jährige seinen 33 Jahre alten Sohn mit der stumpfen Seite einer Axt erschlagen haben, nachdem dieser ihn zuvor mit einem Messer bedroht haben soll. Am übernächsten Tag meldete sich der Angeklagte aus Roßlau bei der Polizei. Der bisher nicht vorbestrafte Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft.