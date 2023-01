Vertrag soll wohl verlängert werden "Herzensprojekt": Hallervorden will mit Theater in Dessau bleiben

Einer der berühmtesten Söhne Dessaus will der Stadt die Treue halten: Schauspieler Dieter Hallervorden will sein Mitteldeutsches Theater auch künftig in der Marienkirche der Bauhausstadt auftreten lassen. Vorher steht am Donnerstagabend aber erst einmal die Premiere einer neuen Inszenierung an – und Hallervorden ist auch mit fast 90 noch mächtig aufgeregt.