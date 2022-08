Nun in der tiefsten Provinz – in Söllichau in der Dübener Heide – versucht Justin Kollautz daran etwas zu ändern. Der 26-Jährige sorgt dafür, dass die Holzwaren des Familienunternehmens im neuen Online-Store landet –- wie bei den großen Internet-Versandhäusern. Der Kunde ordert per Mausklick, das Holz wird dann kleingeschnitten zugeschickt. Timbercut betreut aber auch Waldflächen, sorgt für Aufforstungen und Baumfällungen. Normalerweise, sagt Justin Kollautz, müsste man eine Begehung machen. Doch er setzt auf moderne Drohnen, die große Regionen abfliegen und erstklassige Fotos liefern. Später wird das Datenmaterial der Drohne im Firmen-PC ausgewertet. Das spare enorm viel Zeit, so der Juniorchef. Lohn der Umstellungen: Timbercut ist beim Landeswettbewerb "Digitale Erfolgsgeschichten" mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden.