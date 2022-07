Wenn Falko Friedel in diesen Tagen durch den Hakel fährt, sieht sein SUV danach aus, als wäre er gerade durch die Sahara gerollt. Die rötliche Staubschicht auf dem Auto des Försters ist ein untrügliches Zeichen für die Trockenheit , von der auch das Waldgebiet nordwestlich von Aschersleben betroffen ist.

Doch abseits der Wege präsentiert sich der Hakel selbst jetzt im Hochsommer in saftigem Grün: Die meisten Buchen und Eichen tragen kräftige Kronen und Blätter, die ein schattenspendendes Dach bilden, dazwischen leuchten die gelblichen Blüten der Linden. Im Schatten der teils jahrhundertealten Riesen wächst derweil bereits die nächste Baumgeneration heran. Nichts erinnert hier an die Mondlandschaften, in die sich viele Wälder etwa im Harz inzwischen verwandelt haben.